«Милан» готов купить Ловрена за € 23 млн

Источник: AFP 2020

Миланский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата £ 20 млн (€ 23 млн). Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Контракт Ловрена с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний хорватский футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку.