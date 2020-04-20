«Милан» готов купить Ловрена за € 23 млн
Итальянский «Милан» интересуется хорватским защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном, сообщает Tuttosport.
Итальянский «Милан» интересуется хорватским защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном, сообщает Tuttosport.
Миланский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата £ 20 млн (€ 23 млн). Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 30-летний хорватский футболист принял участие в девяти матчах английской
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ловрена. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».