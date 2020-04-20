Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом

По информации источника, «сливочные» намерены избавиться от валлийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса, а также Лукаса Васкес, Мариано Диаса, Альваро Одриосолы и Начо Фернандеса.

Стоит отметить, что данные трансферы помогут значительно разгрузить зарплатную ведомость испанского клуба и освободят место в заявке для тех игроков, которые находятся в аренде.