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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом

Стали известны игроки мадридского «Реала», которые могут быть проданы будущим летом.

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Об этом сообщает As.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, «сливочные» намерены избавиться от валлийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса, а также Лукаса Васкес, Мариано Диаса, Альваро Одриосолы и Начо Фернандеса.

Стоит отметить, что данные трансферы помогут значительно разгрузить зарплатную ведомость испанского клуба и освободят место в заявке для тех игроков, которые находятся в аренде.

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