Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом
Стали известны игроки мадридского «Реала», которые могут быть проданы будущим летом.
Стали известны игроки мадридского «Реала», которые могут быть проданы будущим летом.
Об этом сообщает As.
По информации источника, «сливочные» намерены избавиться от валлийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса, а также Лукаса Васкес, Мариано Диаса, Альваро Одриосолы и Начо Фернандеса.
Стоит отметить, что данные трансферы помогут значительно разгрузить зарплатную ведомость испанского клуба и освободят место в заявке для тех игроков, которые находятся в аренде.