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09:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Санчо согласовал с «Манчестер Юнайтед» детали личного контракта

ТАСС, 20 апреля. Полузащитник немецкой «Боруссии» из Дортмунда и сборной Англии по футболу Джейджон Санчо согласовал с «Манчестер Юнайтед» детали личного контракта. Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Источник: AP 2020

По информации источника, стороны пришли к соглашению о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь «Манчестер Юнайтед» должен сделать предложение о трансфере «Боруссии». Ожидается, что сумма, выплаченная за Санчо, станет рекордной для английского клуба (самым дорогим является трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за более чем €102 млн).

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в €117 млн, The Sun сообщает, что в неделю англичанин зарабатывает €218,3 тыс.

Отмечается, что интерес к Санчо проявляет лондонский «Челси», однако сам футболист, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», хочет играть в составе «Манчестер Юнайтед».

Санчо выступает за «Боруссию» с сезона-2017/18, всего он провел в составе клуба 90 матчей, забил 31 мяч и сделал 42 голевые передачи. Англичанин является обладателем Суперкубка Германии (2019). За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).

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