СМИ: Санчо согласовал с «Манчестер Юнайтед» детали личного контракта

Источник: AP 2020

По информации источника, стороны пришли к соглашению о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь «Манчестер Юнайтед» должен сделать предложение о трансфере «Боруссии». Ожидается, что сумма, выплаченная за Санчо, станет рекордной для английского клуба (самым дорогим является трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за более чем €102 млн).

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в €117 млн, The Sun сообщает, что в неделю англичанин зарабатывает €218,3 тыс.

Отмечается, что интерес к Санчо проявляет лондонский «Челси», однако сам футболист, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», хочет играть в составе «Манчестер Юнайтед».