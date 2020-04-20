Мбаппе — самый быстрый футболист мира

Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе. Он развил скорость 36 км/ч. На второй позиции форвард «Атлетика» Инаки Уильямс (35,7 км/ч). Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» — третий (35,5 км/ч).