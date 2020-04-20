Мбаппе — самый быстрый футболист мира
Французское издание Le Figaro опубликовало список десяти самых быстрых игроков мира.
Французское издание Le Figaro опубликовало список десяти самых быстрых игроков мира.
Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе. Он развил скорость 36 км/ч. На второй позиции форвард «Атлетика» Инаки Уильямс (35,7 км/ч).
1. Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 36,0 км/ч.
2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7.
3.
4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27.
5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21.
6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04.
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35,0.
8. Кингсли Коман («Бавария») — 35,0.
9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99.
10. Начо Фернандес («Реал») — 34,62.