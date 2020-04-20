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07:59 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный чемпион Англии пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса

Футболист также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Севилью», «Антальяспор» и «Вест Хэм».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 20.04

Бельгийский «Андерлехт» может расторгнуть контракт с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

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По данным источника, «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчёты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри.

Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в Instagram. Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.

Насри перешел в «Андерлехт» летом 2019 года. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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