Двукратный чемпион Англии пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса

Бельгийский «Андерлехт» может расторгнуть контракт с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчёты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри.

Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в Instagram. Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.