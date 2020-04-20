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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» намерен выставить Игуаина на трансфер

Туринский «Ювентус» планирует продать нападающего Гонсало Игуаина, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: AP 2020

По информации источника, итальянский клуб хочет таким образом разгрузить зарплатную ведомость. Аргентинский форвард имеет одну из самых высоких зарплат в команде. Он получает €7,5 млн в год плюс бонусы.

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Отмечается, что туринская команда может приобрести нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающего на правах аренды в «Пари Сен-Жермен», либо форварда Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Игуаин принял участие в 23 матчах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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