«Ювентус» намерен выставить Игуаина на трансфер

Источник: AP 2020

По информации источника, итальянский клуб хочет таким образом разгрузить зарплатную ведомость. Аргентинский форвард имеет одну из самых высоких зарплат в команде. Он получает €7,5 млн в год плюс бонусы.

Отмечается, что туринская команда может приобрести нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающего на правах аренды в «Пари Сен-Жермен», либо форварда Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Игуаин принял участие в 23 матчах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.