Вначале был топом. Что стало с русскоговорящим бразильцем после ухода из «Астаны»

Когда защитник переходил в стан северян, он, по данным Transfermarkt, оценивался в 2,6 миллиона евро, став при этом самым дорогим игроком КПЛ. Даже сегодня некоторые легионеры казахстанского чемпионата столько не стоят. На уровне премьер-лиги он смотрелся очень хорошо, уверенно действовал в верховой борьбе, не жалел себя в стыках и подкатах. В общей сложности во всех турнирах провел 32 матча, забил три гола и заработал пять предупреждений при одном удалении.

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В тот сезон его брали под еврокубки, в которых ожидался дебют «Астаны» под руководством чешского специалиста Мирослава Беранека. Кроме того, столичная команда намеревалась завоевать чемпионство на внутренней арене. В итоге дебют для нее в Лиге Европы вышел комом, в первом отборочном раунде она была разгромлена болгарским «Ботевом» с общим счетом 0:6. А в чемпионате финишировала на втором месте, отстав на одно очко от «Актобе».

Зелао отыграл еврокубковые матчи не так убедительно, как игры КПЛ. Хотя вешать всех собак на одного бразильца было бы неправильно, тем более что в ответном матче «Астана» больше тайма играла в меньшинстве вследствие удаления Исламбека Куата на 34-й минуте.

Вторую часть сезона бразильский легионер провел неплохо, хотя ощущалось, что играл на расслабоне. Как следствие, к концу года сильно потерял в рыночной стоимости, подешевев до 700 тысяч евро. В межсезонье покинул «Астану», причем как-то спокойно перенесли его уход болельщики, будто и не было его в команде, в которой он не был худшим среди иностранцев.

Тем не менее Зелао не сразу нашел новый клуб, только к декабрю 2014 года трудоустроился в бразильской команде «XV ноября» (Пирасикаба), выступавшей в одной из низших лиг. Однако даже на таком уровне не заиграл, проведя всего два матча (видимо, на форме сильно сказался годичный застой). В итоге в январе 2016-го оказался в другом бразильском клубе «Пенаполенсе», за который сыграл лишь девять матчей. Через два года вовсе перешел в полупрофессиональный «Барретус». Так и не найдя приличный клуб, летом 2018-го принял решение повесить бутсы на гвоздь в 33-летнем возрасте.