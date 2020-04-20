Игравший в Казахстане бразильский нападающий нашел новый клуб в Европе
Бывший футболист «Атырау» Родригес Ферейра Нивалдо перешел в белорусскую «Белшину». Контракт рассчитан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший футболист «Атырау» Родригес Ферейра Нивалдо перешел в белорусскую «Белшину». Контракт рассчитан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним его клубом был мальтийский «Гуджа Юнайтед». Ранее 31-летний форвард играл за ташкентский «Локомотив», белорусские «Динамо-Брест», «Гомель», российские «Луч-Энергию», «Сибирь», бразильские «Алекрин» и «Бараунас».
В «Атырау» переходил в июле 2011-го, продержавшись в команде до лета следующего года. В 33 играх КПЛ забил один гол.
«Белшина» после пяти туров занимает последнее, 16-е место, набрав два очка.
Из бывших игроков казахстанской
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