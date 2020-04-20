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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Игравший в Казахстане бразильский нападающий нашел новый клуб в Европе

Бывший футболист «Атырау» Родригес Ферейра Нивалдо перешел в белорусскую «Белшину». Контракт рассчитан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Последним его клубом был мальтийский «Гуджа Юнайтед». Ранее 31-летний форвард играл за ташкентский «Локомотив», белорусские «Динамо-Брест», «Гомель», российские «Луч-Энергию», «Сибирь», бразильские «Алекрин» и «Бараунас».

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В «Атырау» переходил в июле 2011-го, продержавшись в команде до лета следующего года. В 33 играх КПЛ забил один гол.

«Белшина» после пяти туров занимает последнее, 16-е место, набрав два очка.

Из бывших игроков казахстанской премьер-лиги за эту команду также выступают Леонид Ковель и Максим Грек. Первый играл за «Иртыш» в 2013-м, на счету второго лишь одна игра в составе «Ордабасы» в том же году. Кроме того, Грек защищал цвета столичного «Байтерека» и молодежной сборной Казахстана.

Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за пандемии коронавируса.

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