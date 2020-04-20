Игравший в Казахстане бразильский нападающий нашел новый клуб в Европе

В «Атырау» переходил в июле 2011-го, продержавшись в команде до лета следующего года. В 33 играх КПЛ забил один гол.

Из бывших игроков казахстанской премьер-лиги за эту команду также выступают Леонид Ковель и Максим Грек. Первый играл за «Иртыш» в 2013-м, на счету второго лишь одна игра в составе «Ордабасы» в том же году. Кроме того, Грек защищал цвета столичного «Байтерека» и молодежной сборной Казахстана.