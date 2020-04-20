Победы и поражения. Как сыграли «казахстанцы» в пятом туре зарубежного чемпионата
В чемпионате Беларуси прошли матчи пятого тура. В них сыграли футболисты, выступавшие в разное время в казахстанской
В чемпионате Беларуси прошли матчи пятого тура. В них сыграли футболисты, выступавшие в разное время в казахстанской
После удачного старта «Энергетик-БГУ» Владимира Белявского, стоявшего прежде у руля «Атырау» и «Ордабасы», проиграл второй матч подряд. Решающий гол на 35-й минуте забил Андрей Сорокин. Поражение отбросило минский клуб с первого места на четвертое. В его активе
За «Белшину» все 90 минут отыграл Леонид Ковель, выступавший в 2013 году за «Иртыш». На 79-й минуте он заработал пенальти, реализованный Сергеем Глебко. Однако одержать первую победу в сезоне и покинуть подвал таблицы бобруйский клуб не сумел — на 90-й минуте гости также получили право на 11-метровый удар, который четко исполнил Евгений Барсуков. А вот
За «горняков» полный матч сыграли
В составе «Ислочи» вышли сразу три бывших игрока КПЛ — Сандро Цвейба («Актобе», 2016), Сергей Концевой («Тобол», 2012) и Александр Макась («Атырау», 2016), который был заменен на 78-й минуте на Евгения Краснова. До замены Макась неплохо обострял игру у ворот соперника, но забить не сумел. Благодаря победному результату «Ислочь» набрала девять очков и с восьмой позиции поднялась на шестую.
Брестский клуб под руководством
За гостей сыграли известные казахстанским болельщикам по матчам за «Иртыш» и «Тобол» Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук. Забить им не посчастливилось, однако матч выдался напряженным. Так, брестчане заканчивали встречу вдевятером
Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили