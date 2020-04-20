Победы и поражения. Как сыграли «казахстанцы» в пятом туре зарубежного чемпионата

«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1

После удачного старта «Энергетик-БГУ» Владимира Белявского, стоявшего прежде у руля «Атырау» и «Ордабасы», проиграл второй матч подряд. Решающий гол на 35-й минуте забил Андрей Сорокин. Поражение отбросило минский клуб с первого места на четвертое. В его активе по-прежнему девять очков.

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«Белшина» — «Смолевичи» — 1:1

За «Белшину» все 90 минут отыграл Леонид Ковель, выступавший в 2013 году за «Иртыш». На 79-й минуте он заработал пенальти, реализованный Сергеем Глебко. Однако одержать первую победу в сезоне и покинуть подвал таблицы бобруйский клуб не сумел — на 90-й минуте гости также получили право на 11-метровый удар, который четко исполнил Евгений Барсуков. А вот экс-футболист «Ордабасы» и молодежной сборной Казахстана Максим Грек появился на поле на 95-й минуте, заменив автора первого гола.

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«Шахтер» — «Слуцк» — 1:2

За «горняков» полный матч сыграли экс-защитник «Кайрата» Сергей Политевич и бывший опорник карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке. На 78-й минуте у хозяев поля на замену вышел не заигравший в «Астане» и «Тоболе» Аздрен Лулаку. Но никто из них результативными действиями не отметился. Кроме того, гости с 51-й минуты играли в меньшинстве вследствие удаления Дениса Образова, но солигорчане не смогли спасти игру. После этой неудачи «Шахтер» с пятью очками расположился на 13-м месте.

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«Ислочь» — «Славия» — 2:1

В составе «Ислочи» вышли сразу три бывших игрока КПЛ — Сандро Цвейба («Актобе», 2016), Сергей Концевой («Тобол», 2012) и Александр Макась («Атырау», 2016), который был заменен на 78-й минуте на Евгения Краснова. До замены Макась неплохо обострял игру у ворот соперника, но забить не сумел. Благодаря победному результату «Ислочь» набрала девять очков и с восьмой позиции поднялась на шестую.

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«Рух» — «Минск» — 1:0

Брестский клуб под руководством экс-наставника «Актобе» Александра Седнева, которому в качестве старшего тренера помогает казахстанец Андрей Ферапонтов, одержал вторую победу в чемпионате и с семью очками поднялся с 13-й строчки на девятую. При этом за «Рух» всю игру провел кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев. Этот матч стал для него четвертым в сезоне, три из них отыграл «от звонка до звонка».

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«Витебск» — «Динамо-Брест» — 1:0

За гостей сыграли известные казахстанским болельщикам по матчам за «Иртыш» и «Тобол» Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук. Забить им не посчастливилось, однако матч выдался напряженным. Так, брестчане заканчивали встречу вдевятером из-за удалений Габи Кики и Евгения Хачериди на 73-й и 85-й минутах соответственно. Решающий гол на 86-й минуте забил Ион Николаеску с пенальти. Как итог, динамовцы потерпели второе поражение, скатившись с четвертого места на восьмое при семи набранных очках.

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