Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Победы и поражения. Как сыграли «казахстанцы» в пятом туре зарубежного чемпионата

В чемпионате Беларуси прошли матчи пятого тура. В них сыграли футболисты, выступавшие в разное время в казахстанской премьер-лиге. Одни со своими клубами выправили турнирное положение, другие, напротив, познали горечь поражения. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1

После удачного старта «Энергетик-БГУ» Владимира Белявского, стоявшего прежде у руля «Атырау» и «Ордабасы», проиграл второй матч подряд. Решающий гол на 35-й минуте забил Андрей Сорокин. Поражение отбросило минский клуб с первого места на четвертое. В его активе по-прежнему девять очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Белшина» — «Смолевичи» — 1:1

За «Белшину» все 90 минут отыграл Леонид Ковель, выступавший в 2013 году за «Иртыш». На 79-й минуте он заработал пенальти, реализованный Сергеем Глебко. Однако одержать первую победу в сезоне и покинуть подвал таблицы бобруйский клуб не сумел — на 90-й минуте гости также получили право на 11-метровый удар, который четко исполнил Евгений Барсуков. А вот экс-футболист «Ордабасы» и молодежной сборной Казахстана Максим Грек появился на поле на 95-й минуте, заменив автора первого гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шахтер» — «Слуцк» — 1:2

За «горняков» полный матч сыграли экс-защитник «Кайрата» Сергей Политевич и бывший опорник карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке. На 78-й минуте у хозяев поля на замену вышел не заигравший в «Астане» и «Тоболе» Аздрен Лулаку. Но никто из них результативными действиями не отметился. Кроме того, гости с 51-й минуты играли в меньшинстве вследствие удаления Дениса Образова, но солигорчане не смогли спасти игру. После этой неудачи «Шахтер» с пятью очками расположился на 13-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ислочь» — «Славия» — 2:1

В составе «Ислочи» вышли сразу три бывших игрока КПЛ — Сандро Цвейба («Актобе», 2016), Сергей Концевой («Тобол», 2012) и Александр Макась («Атырау», 2016), который был заменен на 78-й минуте на Евгения Краснова. До замены Макась неплохо обострял игру у ворот соперника, но забить не сумел. Благодаря победному результату «Ислочь» набрала девять очков и с восьмой позиции поднялась на шестую.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рух» — «Минск» — 1:0

Брестский клуб под руководством экс-наставника «Актобе» Александра Седнева, которому в качестве старшего тренера помогает казахстанец Андрей Ферапонтов, одержал вторую победу в чемпионате и с семью очками поднялся с 13-й строчки на девятую. При этом за «Рух» всю игру провел кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев. Этот матч стал для него четвертым в сезоне, три из них отыграл «от звонка до звонка».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Витебск» — «Динамо-Брест» — 1:0

За гостей сыграли известные казахстанским болельщикам по матчам за «Иртыш» и «Тобол» Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук. Забить им не посчастливилось, однако матч выдался напряженным. Так, брестчане заканчивали встречу вдевятером из-за удалений Габи Кики и Евгения Хачериди на 73-й и 85-й минутах соответственно. Решающий гол на 86-й минуте забил Ион Николаеску с пенальти. Как итог, динамовцы потерпели второе поражение, скатившись с четвертого места на восьмое при семи набранных очках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за пандемии коронавируса. Матчи шестого утра пройдут 24—26 апреля.

Читайте также
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ислочь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Белшина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Он словно Нойер, его наследие останется навсегда". Зарубежное СМИ - о вратаре сборной Казахстане по футзалу
Составлен список лучших вратарей мира
Легенда КХЛ требует у «Ак Барса» зарплату в 100 миллионов
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором
Названы самые быстрые футболисты мира
Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса (фото)
Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом
Появилась информация об общем собрании представителей клубов РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь