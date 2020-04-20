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14:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Руководство ПСЖ не может договориться с футболистами о сокращении зарплат

ТАСС, 20 апреля. Руководители французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не могут договориться с игроками об уменьшении зарплат на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04
Источник: AP 2020

По информации издания, идет обсуждение о сокращении зарплат на 20−30%. Интересы игроков отстаивают футболисты Тиаго Сильва и Маркиньос. Со стороны руководства клуба выступает генеральный директор Леонардо.

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Сообщается, что президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи настроен на сокращение выплат футболистам и надеется, что игроки последуют примеру своих коллег из других крупных клубов Европы. В прошлом сезоне общая выплата игрокам ПСЖ составила €371 млн при бюджете в €637 млн.

Чемпионат Франции, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.

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