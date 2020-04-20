СМИ: Руководство ПСЖ не может договориться с футболистами о сокращении зарплат

Источник: AP 2020

По информации издания, идет обсуждение о сокращении зарплат на 20−30%. Интересы игроков отстаивают футболисты Тиаго Сильва и Маркиньос. Со стороны руководства клуба выступает генеральный директор Леонардо.

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Сообщается, что президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи настроен на сокращение выплат футболистам и надеется, что игроки последуют примеру своих коллег из других крупных клубов Европы. В прошлом сезоне общая выплата игрокам ПСЖ составила €371 млн при бюджете в €637 млн.

Чемпионат Франции, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.