СМИ: Руководство ПСЖ не может договориться с футболистами о сокращении зарплат

По информации издания, идет обсуждение о сокращении зарплат на 20−30%. Интересы игроков отстаивают футболисты Тиаго Сильва и Маркиньос. Со стороны руководства клуба выступает генеральный директор Леонардо.
Сообщается, что президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи настроен на сокращение выплат футболистам и надеется, что игроки последуют примеру своих коллег из других крупных клубов Европы. В прошлом сезоне общая выплата игрокам ПСЖ составила €371 млн при бюджете в €637 млн.
Чемпионат Франции, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.