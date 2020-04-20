Хачериди: Арбитр матча с «Витебском» — позор белорусского футбола
Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди раскритиковал арбитра Сергея Чистова, который удалил его и назначил пенальти в матче чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).
Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди раскритиковал арбитра Сергея Чистова, который удалил его и назначил пенальти в матче чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).
«О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймёт, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жёстко “убивать”. Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского “Динамо” и “Шахтёра” такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.
Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.
Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую жёлтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шёл в подкате с рукой, там убрать её было невозможно. Этот судья — позор белорусского футбола», — приводит слова Хачериди Metaratings.
|Сергей Ясинский
|Сергей Ковальчук
|Йон Николаэску
|87′
|34
|Артем Сороко
|35
|Павел Павлюченко
|4
|Артем Скитов
|2
|Габи Кики
27′73′
|12
|Евгений Клопоцкий
|34
|Евгений Хачериди
85′
|17
|Даниил Чалов
|15
|Сергей Кисляк
44′
|19
|Павел Назаренко
|19
|Александр Нойок
86′
|5
|Вандерсон
|62
|Михаил Гордейчук
|7
|Максим Каленчук
|77
|Роман Юзепчук
|11
|Антон Матвеенко
|23
|Евгений Шевченко
|21
|Артем Гуренко
|5
|Кирилл Печенин
23′
|20
|Сергей Волков
78′
|21
|Олег Веретило
|98
|Йон Николаэску
|9
|Сергей Кривец
60′68′
|10
|Диегу Сантос Кариока
90′
|33
|Всеволод Садовский
|6
|Жулиу Сезар
|10
|Артем Милевский
77′
|22
|Александр Павловец
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|21
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)