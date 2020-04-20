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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачериди: Арбитр матча с «Витебском» — позор белорусского футбола

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди раскритиковал арбитра Сергея Чистова, который удалил его и назначил пенальти в матче чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

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Источник: Reuters

«О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймёт, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жёстко “убивать”. Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского “Динамо” и “Шахтёра” такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.

Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую жёлтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шёл в подкате с рукой, там убрать её было невозможно. Этот судья — позор белорусского футбола», — приводит слова Хачериди Metaratings.

Витебск
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 5-й тур18.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 287 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийСергей Ковальчук
Голы
Йон Николаэску87′
Составы команд
34Артем Сороко
35Павел Павлюченко
4Артем Скитов
2Габи Кики
27′73′
12Евгений Клопоцкий
34Евгений Хачериди
85′
17Даниил Чалов
15Сергей Кисляк
44′
19Павел Назаренко
19Александр Нойок
86′
5Вандерсон
62Михаил Гордейчук
7Максим Каленчук
77Роман Юзепчук
11Антон Матвеенко
23Евгений Шевченко
21Артем Гуренко
5Кирилл Печенин
23′
20Сергей Волков
78′
21Олег Веретило
98Йон Николаэску
9Сергей Кривец
60′68′
10Диегу Сантос Кариока
90′
33Всеволод Садовский
6Жулиу Сезар
10Артем Милевский
77′
22Александр Павловец
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
20Фолы21
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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