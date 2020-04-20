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18:17 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-наставник «Локомотива» может возглавить минское «Динамо»

Леонид Кучук может стать главным тренером минского «Динамо», сообщает «Прессбол».

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что последним местом работы специалиста был львовский «Рух». В России наставник возглавлял московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань», «Ростов» и белгородский «Салют».

Напомним, 19 апреля руководство бело-голубых отправило в отставку Сергея Гуренко.

В чемпионате Белоруссии минчане занимают 12 место, набрав шесть очков.

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