Экс-наставник «Локомотива» может возглавить минское «Динамо»
Леонид Кучук может стать главным тренером минского «Динамо», сообщает «Прессбол».
Леонид Кучук может стать главным тренером минского «Динамо», сообщает «Прессбол».
Отмечается, что последним местом работы специалиста был львовский «Рух». В России наставник возглавлял московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань», «Ростов» и белгородский «Салют».
Напомним, 19 апреля руководство
В чемпионате Белоруссии минчане занимают 12 место, набрав шесть очков.