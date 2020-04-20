«Реал» может переехать на стадион вместимостью 6 тысяч
«Реал» может провести оставшиеся матчи чемпионата Испании не на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.
«Реал» может провести оставшиеся матчи чемпионата Испании не на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.
По сведениям источника, мадридцы могут переехать на стадион своего
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 765 613 человек. Далее идут — Испания (200 210), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).