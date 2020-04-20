«Реал» может переехать на стадион вместимостью 6 тысяч

По сведениям источника, мадридцы могут переехать на стадион своего фарм-клуба «Кастилья», который вмещает 6 тысяч зрителей. В случае переезда «Реал» сможет продолжить реконструкцию своего основного стадиона. Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.