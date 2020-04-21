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01:09 (мск), источник: Sport24

Луческу рассказал, как пытался организовать трансфер Буффона в «Шахтер»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу признался, что в 2013 году пытался уговорить вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона перейти в донецкий клуб.

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Источник: Sport24

«Я могу подтвердить этот слух. Я даже приезжал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, посчитав, что он может быть подходящим игроком для нас.

Мы ничего и никого не боялись, так как играли на уровне с европейскими грандами. Я всегда уважал Буффона, но, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел следовать за своей мечтой — выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». И теперь, спустя семь лет, он все еще играет. Как по мне, то он может играть до 45 лет, — цитирует Луческу Tutto Juve.

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Прощальный матч Буффона в «Ювентусе»
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