Луческу рассказал, как пытался организовать трансфер Буффона в «Шахтер»

«Я могу подтвердить этот слух. Я даже приезжал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, посчитав, что он может быть подходящим игроком для нас.

Мы ничего и никого не боялись, так как играли на уровне с европейскими грандами. Я всегда уважал Буффона, но, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел следовать за своей мечтой — выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». И теперь, спустя семь лет, он все еще играет. Как по мне, то он может играть до 45 лет, — цитирует Луческу Tutto Juve.