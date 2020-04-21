Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
10:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трое футболистов «Арсенала» отказались от понижения зарплаты на время пандемии

ТАСС, 21 февраля. Три игрока английского футбольного клуба «Арсенал» отказались от сокращения зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание Mirror.

Наверх
Источник: Reuters

В понедельник «Арсенал» объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5% во время пандемии коронавируса. По информации источника, трое футболистов клуба отказались от понижения, в их числе немецкий полузащитник Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым футболистом в команде (350 тыс. фунтов в неделю — прим. ТАСС). Озил попросил время, чтобы оценить финансовые последствия от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван.

Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза чемпионата Европы (2012). В составе «Арсенала» он выступает с 2013 года, став за это время победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ
НХЛ отклонила контракт россиянина с «Коламбусом»
11 лет назад Аршавин оформил покер в матче против «Ливерпуля»
НХЛ организовала совместное интервью Овечкина и Гретцки (видео)
Культовая шайба Козлова. «Детройт» ждал этого гола 40 лет
В Голландии закроют футбол до осени?
Тарасова призвала возобновить тренировки фигуристов сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь