СМИ: Трое футболистов «Арсенала» отказались от понижения зарплаты на время пандемии

Источник: Reuters

В понедельник «Арсенал» объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5% во время пандемии коронавируса. По информации источника, трое футболистов клуба отказались от понижения, в их числе немецкий полузащитник Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым футболистом в команде (350 тыс. фунтов в неделю — прим. ТАСС). Озил попросил время, чтобы оценить финансовые последствия от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван.

Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза чемпионата Европы (2012). В составе «Арсенала» он выступает с 2013 года, став за это время победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек умерли.