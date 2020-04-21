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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левандовски возглавил рейтинг лучших трансферов свободных агентов в истории по версии ESPN

Переход польского нападающего Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 году признан лучшим трансфером в истории на правах свободного агента по версии ESPN.

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Источник: Спорт-Экспресс

Они стали возможны после 1995 года.

Второе место в рейтинге занял переход полузащитника Андреа Пирло из «Милана» в «Ювентус» в 2011 году. На третьей позиции защитник Сол Кэмпбелл. В 2001 году он сменил «Тоттенхэм» на «Арсенал».

1. Роберт Левандовски (из дортмундской «Боруссии» в «Баварию», 2014 год).

2. Андреа Пирло (из «Милана» в «Ювентус», 2011).

3. Сол Кэмпбелл (из «Тоттенхэма» в «Арсенал», 2001).

4. Луис Энрике (из «Реала» в «Барселону», 1996).

5. Роберто Баджо (из «Милана» в «Болонью», 1997, из «Интера» в «Брешию», 2000).

6. Стив Макманаман (из «Ливерпуля» в «Реал», 1998).

7. Руд Гуллит (из «Сампдории» в «Челси», 1995).

8. Хенрик Ларссон (из «Селтика» в «Барселону», 2004).

9. Джеймс Милнер (из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль», 2015).

10. Эстебан Камбьяссо (из «Реала» в «Интер», 2004, из «Интера» в «Лестер», 2014).

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