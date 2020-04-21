Италия: вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ

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4 мая — трагическая дата для итальянского футбола

Понедельник, 4 мая 2020 года. Многие надеются, что именно в этот день клубы серии А синхронно начнут подготовку к завершающей части сезона-2019/20. Окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни, а официального подтверждения правительства и футбольных властей пока не поступало, но сегодня клубы ориентируются именно на эту дату. Оговоримся сразу: пока ориентируются. Утверждать что-то определенное без ссылки на «пока» или на сослагательное наклонение в последнее время в Италии бесполезно.

4 мая… Эта дата трагична и священна для всего итальянского футбола, но в первую очередь, конечно, для города Турина и всех поклонников команды «Торино».

4 мая 1949 года в окрестностях Турина практически в полном составе разбился Grande Torino, или Великий «Торино» — одна из сильнейших и легендарных команд в истории итальянского футбола.

Ее капитаном был Валентино Маццола — отец ставшего затем звездой европейского футбола Сандро Маццолы (кстати, большого друга «СЭ» и колумниста газеты во время ЧМ-2006). В мае власти Турина собирались устроить торжественную церемонию по случаю присвоения одному из городских парков имени Маццолы-отца, но из-за коронавируса придется ее отменить. Равно как отменено и традиционное посещение делегацией «Торино» холма Суперга — того самого, где произошла авиакатастрофа и где находится памятная доска с именами всех погибших.

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Гранды хотят доиграть сезон любой ценой

Кстати, нынешний президент «Торино» Урбано Каиро как раз весьма скептически относится к тому, чтобы продолжать сезон. Он выступает за то, чтобы оставить турнирную таблицу в том виде, в каком она сейчас. А эксцентричный президент «Брешиа» Массимо Челлино недавно и вовсе заявил, что готов снять свою команду с турнира в случае его продолжения. Мол, пусть меня выгоняют в серию В, а я оттуда все равно быстро вернусь. При этом на днях он признался, что и сам заболел коронавирусом. Президенты «Торино» и «Брешиа» и ряда других клубов-середняков или аутсайдеров выступают против возобновления чемпионата. А вот президенты и хозяева клубов-грандов и клубов из первой десятки активно ратуют за продолжение сезона. Босс римского «Лацио» Клаудио Лотито и вовсе был в ярости, когда чемпионат остановили из-за коронавируса. Лотито — один из главных инициаторов того, чтобы 4 мая начать тренировочный процесс.

Насколько это реально? Добро может дать только правительство, и на 22 апреля как раз назначено большое видеосовещание с участием футбольных властей и министра спорта Италии.

Лига при помощи медиков подготовила обширный документ, который можно назвать антивирусным протоколом. В нем прописаны превентивные медицинские меры, которые обязан принять каждый клуб перед началом тренировочного процесса. Кроме этого четко описаны правила поведения в те три недели, которые отводятся на тренировочный процесс. Если этот протокол на днях одобрит правительство, то у серии А действительно появятся серьезные шансы на то, чтобы возобновить тренировочный процесс в начале мая — с прицелом на конец мая или начало июня, когда могут состояться первые после перерыва официальные матчи сезона.

Правила поведения

Чтобы подробно охватить весь антивирусный протокол, нужно много места и времени, а я попробую изложить его основные идеи. Уточню, что речь идет только о трех неделях тренировочного процесса, а не о самих матчах. Так вот. Все команды серии А в едином порыве садятся на трехнедельный сбор, закрытый от чужих глаз. Не исключено, что система изоляции от внешнего мира будет работать и во время самих матчей вплоть до окончания сезона, но это пока лишь предположение. Те клубы (а это примерно половина серии А), у которых есть базы, где можно не только тренироваться, но и проживать на постоянной основе, готовы забаррикадироваться на своей территории. Те, у кого есть тренировочные поля, но нет на территории отдельного корпуса для проживания, обязаны подобрать себе недалеко от базы отель, где они будут изолированы все это время. Речь идет об игроках, тренерском штабе и других людях, обеспечивающих жизнедеятельность футбольного коллектива. Понятно, у каждого клуба свои требования к персоналу, но не исключено, что изолированная делегация того или иного клуба может достигать 50−60 человек. И каждый член делегации должен иметь отдельную комнату. Так что с точки зрения логистики клубам есть чем озадачиться.

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Огромную роль играют, разумеется, медицинские правила. За 72−96 часов до начала сбора все представители делегации обязаны пройти серьезный медосмотр, и в частности каждый должен сдать обширный анализ крови и два подряд теста на коронавирус. Только два подряд отрицательных теста на коронавирус с разницей в сутки позволят футболисту или любому другому члену делегации начать тренировочный сбор. В течение всего сбора все находящиеся на нем обязаны регулярно проверять температуру, следить за любыми изменениями здоровья, а в случае минимального подозрения на любое воспаление подозреваемый тут же блокируется до прояснения ситуации в своей комнате, и к нему вызывается бригада врачей. Ну, а в случае обнаружения коронавируса зараженный моментально изолируется в своей комнате, а тренировки тотчас же прекращаются. Все остальные оперативно проходят тесты на вирус и сдают кровь, а вся территория подвергается санитарной обработке. Разумеется, самого зараженного коронавирусом забирает специально оборудованная для этого машина скорой помощи с врачами с соответствующей экипировкой и самозащитой.

Футбольный мир уверяет, что готов. Дело — за правительством

Сам тренировочный процесс разбит на три недели. На первой неделе запланированы только индивидуальные занятия или занятия небольшими группами на существенном расстоянии друг от друга. Работа в тренажерном зале предусматривает жесткую сменяемость игроков, а расстояние между ними не может быть менее двух метров. То же самое расстояние, кстати, должно соблюдаться и в столовой, где каждый игрок обслуживает сам себя: никаких подходов работников столовой к столам не должно быть в принципе. Что касается личной гигиены, то понятно, что они должны соблюдаться неукоснительно, а принимать душ в общей раздевалке после тренировки не разрешается — только в своем номере.

На второй и третьей неделях тренировок футболисты постепенно переходят к работе в более многочисленных группах, но все остальные моменты — медицинские, гигиенические, дистанционные — остаются в силе.

Уровень нагрузок постепенно повышается, хотя сегодня никто не может предугадать, как поведет себя организм того или иного игрока на фоне столь длительной паузы в самый разгар сезона. Именно поэтому контроль за здоровьем футболистов не только не ослабнет, но будет усилен. А роль тренеров по физической подготовке в такой ситуации вырастет многократно: от того, насколько грамотно они сумеют разобраться во всей этой сложной ситуации, во многом будет зависеть итоговое место команды в турнирной таблице.

Короче говоря, лига в лице ее грандов считает, что готова к возобновлению сезона. А глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявляет, что футбольные власти делали и делают все возможное, чтобы завершить сезон. И дает понять, что вся ответственность ложится теперь на правительство. Между тем министр спорта Винченцо Спадафора дал понять, что пока он совсем не уверен ни в том, что можно возобновлять тренировки 4 мая, ни в том, что можно начинать играть в конце мая. Посмотрим, изменит ли министр свое мнение после дискуссии с лигой и федерацией футбола страны.