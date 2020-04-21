Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аршавин был особенным!» Каррагер вспомнил покер Андрея в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсанала», ровно 11 лет назад забил четыре гола в ворота его команды в матче чемпионата Англии (4:4).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвёртый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами, — сказал Каррагер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Внебрачный сын Шварценеггера поразил сходством с отцом!
Вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ
НХЛ отклонила контракт россиянина с «Коламбусом»
11 лет назад Аршавин оформил покер в матче против «Ливерпуля»
НХЛ организовала совместное интервью Овечкина и Гретцки (видео)
Культовая шайба Козлова. «Детройт» ждал этого гола 40 лет
В Голландии закроют футбол до осени?
Тарасова призвала возобновить тренировки фигуристов сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь