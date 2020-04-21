В Голландии закроют футбол до осени? На родине Кройфа могут принять радикальное решение
Сегодня или завтра может быть принято решение, которое оставит Голландию без футбола до 1 сентября или 1 октября.
Сегодня или завтра может быть принято решение, которое оставит Голландию без футбола до 1 сентября или 1 октября.
Все ждут, что скажут правительство и
Эту идею поддерживают главы ряда городов. Они за полную остановку всех турниров и начало сезона-2020/21 с 1 сентября или 1 октября. Некоторые из них опасаются, что болельщики все равно станут скапливаться у закрытых стадионов во время матчей. Тогда возникнет как угроза заражения, так и конфликтов. Мэр Эйндховена Йон Йорритсма настроен категорически. Он уже не раз заявлял, что ни при каких условиях в его городе футбола летом не будет.
На решение остановить местные турниры может повлиять и тот факт, что Fox Sports полностью заплатил клубам за продажу телеправ. Последний транш на сумму около 20 миллионов евро был переведен несколько дней назад.
Позиция УЕФА, который рекомендует доиграть чемпионаты страны, в данном случае не имеет решающего значения. Те, кто считает футбольных чиновников всемогущими, ошибаются. В Ньоне могут только предлагать, как проводить внутренние соревнования, но не управлять ими и не ставить вопрос ребром. Решение остается за каждой федерацией, которая совместно с лигами и клубами должна определиться, что же ей делать — с учетом мнения властей государства.
Голландцы собираются определять участников еврокубков на основании сегодняшней таблицы, которую возглавляет «Аякс». При этом амстердамцев не станут объявлять чемпионами. Чемпиона в сезоне-2019/20 не будет.
В отборочный турнир Лиги чемпионов заявят «Аякс» и АЗ, Лиги Европы — «Фейеноорд». Останется определиться с еще двумя участниками Лиги Европы, так как финал Кубка еще не состоялся. В нем должны сыграть «Утрехт» и «Фейеноорд». Решение за Королевским футбольным союзом: он может провести финальный матч и поступать дальше в зависимости от его результата или же выбрать иной вариант. Исходя из турнирной таблицы, в