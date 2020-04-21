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12:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Голландии закроют футбол до осени? На родине Кройфа могут принять радикальное решение

Сегодня или завтра может быть принято решение, которое оставит Голландию без футбола до 1 сентября или 1 октября.

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Источник: Спорт-Экспресс

Все ждут, что скажут правительство и премьер-министр Марк Рютте — его выступление должно состояться сегодня. Пока все идет к тому, что запрет на проведение игр, даже без зрителей, продлят на все лето.

Эту идею поддерживают главы ряда городов. Они за полную остановку всех турниров и начало сезона-2020/21 с 1 сентября или 1 октября. Некоторые из них опасаются, что болельщики все равно станут скапливаться у закрытых стадионов во время матчей. Тогда возникнет как угроза заражения, так и конфликтов. Мэр Эйндховена Йон Йорритсма настроен категорически. Он уже не раз заявлял, что ни при каких условиях в его городе футбола летом не будет.

На решение остановить местные турниры может повлиять и тот факт, что Fox Sports полностью заплатил клубам за продажу телеправ. Последний транш на сумму около 20 миллионов евро был переведен несколько дней назад.

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Позиция УЕФА, который рекомендует доиграть чемпионаты страны, в данном случае не имеет решающего значения. Те, кто считает футбольных чиновников всемогущими, ошибаются. В Ньоне могут только предлагать, как проводить внутренние соревнования, но не управлять ими и не ставить вопрос ребром. Решение остается за каждой федерацией, которая совместно с лигами и клубами должна определиться, что же ей делать — с учетом мнения властей государства.

Голландцы собираются определять участников еврокубков на основании сегодняшней таблицы, которую возглавляет «Аякс». При этом амстердамцев не станут объявлять чемпионами. Чемпиона в сезоне-2019/20 не будет.

В отборочный турнир Лиги чемпионов заявят «Аякс» и АЗ, Лиги Европы — «Фейеноорд». Останется определиться с еще двумя участниками Лиги Европы, так как финал Кубка еще не состоялся. В нем должны сыграть «Утрехт» и «Фейеноорд». Решение за Королевским футбольным союзом: он может провести финальный матч и поступать дальше в зависимости от его результата или же выбрать иной вариант. Исходя из турнирной таблицы, в плей-офф за Лигу Европы (в Голландии такая система) должны были играть ПСВ, «Виллем II», «Утрехт» и «Витесс».

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