Рейтинг самых техничных футболистов в истории: Месси — 5-й, Роналду — вне топ-10
Сайт GiveMeSport назвал двадцатку самых техничных футболистов в истории по своей версии.
Сайт GiveMeSport назвал двадцатку самых техничных футболистов в истории по своей версии.
Первое место в списке занял аргентинец Диего Марадона, второе — бразилец Роналдиньо, третье — голландец Йохан Кройфф.
Действующий лидер «Барселоны» Лионель Месси расположился лишь на 5-й строке. Форвард «ПСЖ» Неймар занял 12-е место, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — 13-е.
Топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии GiveMeSport:
1. Диего Марадона
2. Роналдиньо
3. Йохан Кройфф
4. Зинедин Зидан
5. Лионель Месси
6. Джордж Бест
7. Тьерри Анри
8. Андрес Иньеста
9. Андреа Пирло
10. Хави
11. Пол Скоулз
12. Неймар
13. Криштиану Роналду
14. Пеле
15. Альфредо Ди Стефано
16. Роналдо
17. Ференц Пушкаш
18. Хуан Роман Рикельме
19. Роберто Баджо
20. Арьен Роббен.