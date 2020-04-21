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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» продаст права на название «Камп Ноу» на один cезон

«Барселона» объявила, что клуб передает права на название стадиона «Камп Ноу» собственному фонду Barca Foundation.

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Источник: Спорт-Экспресс

Фонд займется поиском спонсора, который получит право на имя арены на один сезон — 2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, стадион получит спонсорское название впервые в своей истории. Деньги от контракта пойдут на исследовательские проекты, связанные с борьбой с коронавирусом в Испании и во всем мире.

Стадион «Камп Ноу» был открыт в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 зрителя. Он принимал матчи чемпионата Европы и мира, финал Лиги чемпионов, футбольный турнир Олимпиады-1992, а также концерты звезд мировой музыки.

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