«Барселона» продаст права на название «Камп Ноу» на один cезон

Источник: Спорт-Экспресс

Фонд займется поиском спонсора, который получит право на имя арены на один сезон — 2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, стадион получит спонсорское название впервые в своей истории. Деньги от контракта пойдут на исследовательские проекты, связанные с борьбой с коронавирусом в Испании и во всем мире.