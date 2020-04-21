Бобан намерен подать в суд на «Милан»

Источник: AP 2020

Напомним, поводом для увольнения послужило интервью хорвата, в котором он жёстко раскритиковал руководство миланского клуба за проведение переговоров с бывшим главный тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без ведома Бобана.

По информации источника, Бобан не считает своё увольнение справедливым и намерен через суд добиться от «Милана» выплаты компенсации.