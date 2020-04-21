УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты
ТАСС, 21 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес рекомендацию доиграть национальные первенства. Об этом сообщает
ТАСС, 21 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес рекомендацию доиграть национальные первенства. Об этом сообщает
Рекомендация вынесена по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций. Для особых случаев, касающихся отмены чемпионата, будут выработаны отдельные принципы.
Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.
Решения по данным темам будут приняты 23 апреля на заседании исполкома УЕФА.
Все национальные европейские турниры, а также еврокубки были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственным чемпионатом, где продолжаются матчи несмотря на пандемию, является первенство Белоруссии. Игры национальных сборных также отложены.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.