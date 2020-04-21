УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

Источник: AFP 2020

Рекомендация вынесена по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций. Для особых случаев, касающихся отмены чемпионата, будут выработаны отдельные принципы.

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Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Решения по данным темам будут приняты 23 апреля на заседании исполкома УЕФА.

Все национальные европейские турниры, а также еврокубки были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственным чемпионатом, где продолжаются матчи несмотря на пандемию, является первенство Белоруссии. Игры национальных сборных также отложены.