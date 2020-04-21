Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
18:39 (мск), источник: ТАСС

УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

ТАСС, 21 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес рекомендацию доиграть национальные первенства. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 501 156 +76 737
Скончалось171 810 +5 554
Выздоровело659 732 +23 549
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
Источник: AFP 2020

Рекомендация вынесена по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций. Для особых случаев, касающихся отмены чемпионата, будут выработаны отдельные принципы.

Читайте также
В Голландии закроют футбол до осени?На родине Кройфа могут принять радикальное решение

Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Решения по данным темам будут приняты 23 апреля на заседании исполкома УЕФА.

Все национальные европейские турниры, а также еврокубки были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственным чемпионатом, где продолжаются матчи несмотря на пандемию, является первенство Белоруссии. Игры национальных сборных также отложены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

Читайте также
УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год
Во время загрузки произошла ошибка.
18 марта© Piter.tv
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ
Чемпион НБА Тимофей Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм
Игрок НХЛ раскритиковал нарушающих самоизоляцию в Новокузнецке
Верните 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта (фото)
22 апреля стартует Домашняя суперлига: турнир с участием звезд
Бывший вратарь «Ливерпуля» направил жалобу в ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь