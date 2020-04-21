Кариус пожаловался в ФИФА и хочет разорвать контракт с «Бешикташем»

«Кариус доставил нам неприятности. Он пожаловался в ФИФА, чтобы получить деньги и расторгнуть контракт. Он также попросил того, чего не заслуживает. Он хочет, чтобы ему заплатили за те месяцы, в течение которых он не играл. Мы не хотим совершать несправедливые выплаты», — приводит слова Торунойуллари aspor.com.tr.