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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кариус пожаловался в ФИФА и хочет разорвать контракт с «Бешикташем»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за невыплаченных денег и хочет расторгнуть контракт, сообщил член совета директоров стамбульского футбольного клуба Эрдал Торунойуллари.

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Источник: AP 2020

Кариус с 2018 года арендован «Бешикташем» у английского «Ливерпуля». Срок аренды 26-летнего немецкого вратаря истекает летом текущего года.

«Кариус доставил нам неприятности. Он пожаловался в ФИФА, чтобы получить деньги и расторгнуть контракт. Он также попросил того, чего не заслуживает. Он хочет, чтобы ему заплатили за те месяцы, в течение которых он не играл. Мы не хотим совершать несправедливые выплаты», — приводит слова Торунойуллари aspor.com.tr.

В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, Кариус провел за «Бешикташ» 32 матча во всех турнирах.

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