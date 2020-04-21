Кариус пожаловался в ФИФА и хочет разорвать контракт с «Бешикташем»
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА)
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА)
Кариус с 2018 года арендован «Бешикташем» у английского «Ливерпуля». Срок аренды 26-летнего немецкого вратаря истекает летом текущего года.
«Кариус доставил нам неприятности. Он пожаловался в ФИФА, чтобы получить деньги и расторгнуть контракт. Он также попросил того, чего не заслуживает. Он хочет, чтобы ему заплатили за те месяцы, в течение которых он не играл. Мы не хотим совершать несправедливые выплаты», — приводит слова Торунойуллари aspor.com.tr.
В сезоне-2019/20, приостановленном