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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что в январе симптомы респираторного заболевания одновременно проявлялись у 23 футболистов команды.

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Источник: Reuters

«В декабре у нас была пауза в тренировках, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков были больны. Я не шучу. Мы играли против “Кальяри”, и один из наших защитников вынужден был покинуть поле. Он не мог продолжать игру и почти упал в обморок», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Встреча 21-го тура серии А «Интер» — «Кальяри» состоялась 26 января в Милане и завершилась со счетом 1:1. Игрок «нерадзурри» Милан Шкриньяр был заменен на 17-й минуте.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

«Все кашляли, у всех была повышенная температура. Когда я разминался, чувствовал жар. До этого у меня годами не поднималась температура. После игры был запланирован ужин со спонсорами, но я отправился спать. Тогда мы не сдавали тесты на коронавирус, поэтому точный диагноз уже не установишь», — добавил он.

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за коронавируса.

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15 марта© Ньюстюб
Интер
1:1
Первый тайм: 1:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 2126.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 70465 зрителей
Главные тренеры
Антонио КонтеРоландо Маран
Голы
Лаутаро Мартинес(Эшли Янг)29′
Раджа Наингголан(Жоау Педру)78′
Составы команд
1Самир Ханданович
28Алессио Краньо
6Стефан де Фрай
83′
15Рагнар Клаван
15Эшли Янг
40Себастьян Валюкевич
95Алессандро Бастони
10Жоау Педру
20Борха Валеро
18Наитан Нандес
23Николо Барелла
61′
21Артур Ионицэ
9Ромелу Лукаку
45+3′
24Паоло Фараго
10Лаутаро Мартинес
90+4′90+4′
99Джованни Симеоне
34Кристиано Бираги
85′
33Лука Пеллегрини
76′
21Федерико Димарко
3Федерико Маттьелло
37Милан Шкриньяр
17′
4Раджа Наингголан
86′
2Диего Годин
8Лука Чигарини
12Стефано Сенси
82′
17Кристиан Олива
74′
7Алексис Санчес
29Лукас Кастро
Статистика
5Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)13
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы10
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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