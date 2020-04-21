Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

Источник: Reuters

«В декабре у нас была пауза в тренировках, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков были больны. Я не шучу. Мы играли против “Кальяри”, и один из наших защитников вынужден был покинуть поле. Он не мог продолжать игру и почти упал в обморок», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Встреча 21-го тура серии А «Интер» — «Кальяри» состоялась 26 января в Милане и завершилась со счетом 1:1. Игрок «нерадзурри» Милан Шкриньяр был заменен на 17-й минуте.

Справка Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответов Несмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым. Подробнее

«Все кашляли, у всех была повышенная температура. Когда я разминался, чувствовал жар. До этого у меня годами не поднималась температура. После игры был запланирован ужин со спонсорами, но я отправился спать. Тогда мы не сдавали тесты на коронавирус, поэтому точный диагноз уже не установишь», — добавил он.