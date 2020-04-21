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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер сборной России Дик Адвокат продлил контракт с «Фейенордом»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший тренер сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Дик Адвокат продлил контракт с «Фейенордом» на один год, сообщается на сайте нидерландского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 72-летним специалистом рассчитано до середины 2021 года, тренерский штаб также не претерпит изменений. Адвокат возглавил «Фейенорд» осенью 2019 года.

«Конечно, в нынешнее время это кажется странным. Но, в конце концов, продлить мой контракт с этим прекрасным клубом — это хорошо. В последние сумасшедшие недели я понял, сколько во мне еще страсти и насколько я хочу продолжать работать в качестве тренера. Мы были здесь, в “Фейенорде”, пока все не остановилось, в команде действительно начало что-то развиваться. Я хочу этого, мы хотим закончить свою работу относительно персонала и селекции. Клуб тоже этого хочет, и именно к этому мы стремимся, несмотря на многие неопределенности, которые существуют на данный момент».

На момент приостановки чемпионата Нидерландов из-за коронавируса «Фейенорд» шел третьим в турнирной таблице с 50 очками после 25 матчей.

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17 февраля 2015© Спорт-Экспресс
Фейеноорд
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