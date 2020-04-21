Экс-тренер сборной России Дик Адвокат продлил контракт с «Фейенордом»

«Конечно, в нынешнее время это кажется странным. Но, в конце концов, продлить мой контракт с этим прекрасным клубом — это хорошо. В последние сумасшедшие недели я понял, сколько во мне еще страсти и насколько я хочу продолжать работать в качестве тренера. Мы были здесь, в “Фейенорде”, пока все не остановилось, в команде действительно начало что-то развиваться. Я хочу этого, мы хотим закончить свою работу относительно персонала и селекции. Клуб тоже этого хочет, и именно к этому мы стремимся, несмотря на многие неопределенности, которые существуют на данный момент».