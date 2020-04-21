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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: футболист «Барселоны» Коутиньо близок к переходу в «Челси»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По информации издания, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассматривает Коутиньо как игрока, который выведет клуб на новый уровень. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 145 миллионов фунтов стерлингов. Испанский клуб намерен вернуть большую часть активов, но понимает, что сумма будет гораздо меньше.

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Отмечается, что «Барселона» предложила 27-летнего бразильца «Челси» за 79 миллионов фунтов.

Благодаря этому трансферу каталонцы хотят собрать необходимую сумму, чтобы купить у «Интера» форварда Лаутаро Мартинеса, за которого просят 111 миллионов евро, говорится в материале.

Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне, несмотря на интерес со стороны английских клубов. На игрока также претендует «Арсенал».

Коутиньо на данный момент находится в аренде в «Баварии». В 32 матчах за мюнхенский клуб в различных турнирах он забил 9 голов.

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20 февраля© Ньюстюб
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