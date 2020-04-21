СМИ: футболист «Барселоны» Коутиньо близок к переходу в «Челси»
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.
По информации издания, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассматривает Коутиньо как игрока, который выведет клуб на новый уровень. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 145 миллионов фунтов стерлингов. Испанский клуб намерен вернуть большую часть активов, но понимает, что сумма будет гораздо меньше.
Благодаря этому трансферу каталонцы хотят собрать необходимую сумму, чтобы купить у «Интера» форварда Лаутаро Мартинеса, за которого просят 111 миллионов евро, говорится в материале.
Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне, несмотря на интерес со стороны английских клубов. На игрока также претендует «Арсенал».
Коутиньо на данный момент находится в аренде в «Баварии». В 32 матчах за мюнхенский клуб в различных турнирах он забил 9 голов.