СМИ: футболист «Барселоны» Коутиньо близок к переходу в «Челси»

Источник: Reuters

По информации издания, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассматривает Коутиньо как игрока, который выведет клуб на новый уровень. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 145 миллионов фунтов стерлингов. Испанский клуб намерен вернуть большую часть активов, но понимает, что сумма будет гораздо меньше.

Отмечается, что «Барселона» предложила 27-летнего бразильца «Челси» за 79 миллионов фунтов.

Благодаря этому трансферу каталонцы хотят собрать необходимую сумму, чтобы купить у «Интера» форварда Лаутаро Мартинеса, за которого просят 111 миллионов евро, говорится в материале.

Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне, несмотря на интерес со стороны английских клубов. На игрока также претендует «Арсенал».