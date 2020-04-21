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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кержаков рассказал, как отказался переходить в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, как в 2008 году мог перейти в «ПСЖ». Тогда форвард выступал за «Севилью» и проигрывал конкуренцию Фредерику Кануте и Луису Фабиану.

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— В 2008 году, когда еще был в «Севилье», но понимал, что надо уходить, потому что для тренера я был третьим нападающим. Тогда мне пришло предложение от «ПСЖ», — рассказал Кержаков в прямом эфире Instagram с актером и режиссером Константином Хабенским. — Сейчас командой владеют арабские шейхи. Клуб богатый. Тогда команда находилась на предпоследнем месте, я боялся туда переходить. А сейчас это магнаты.

Фонд Qatar Sports Investments выкупил контрольный пакет акций «ПСЖ» в 2011 году.

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23 апреля 2019© Ньюстюб
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