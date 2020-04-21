Чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 завершен досрочно

Источник: AFP 2020

Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, будут запрещены до 1 сентября из-за пандемии. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах составляет 34 134, почти 4 тысячи умерли.

Отмечается, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) по этому поводу проведет консультации с УЕФА. В пятницу KNVB встретится с клубами и другими вовлеченными сторонами, чтобы обсудить последствия досрочного завершения сезона, в частности, экономического кризиса, с которым столкнулась футбольная индустрия.

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