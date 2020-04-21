Чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 завершен досрочно
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 завершен досрочно, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 завершен досрочно, сообщается на сайте турнира.
Во вторник
Отмечается, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) по этому поводу проведет консультации с УЕФА. В пятницу KNVB встретится с клубами и другими вовлеченными сторонами, чтобы обсудить последствия досрочного завершения сезона, в частности, экономического кризиса, с которым столкнулась футбольная индустрия.
До приостановки сезона в чемпионате Нидерландов первое место в турнирной таблице занимал амстердамский «Аякс».