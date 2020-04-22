Лорис Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»

По данным источника, Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат долга в размере € 1,6 млн, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Зарплата голкипера в «Бешикташе» должна была составить € 1,5 млн за сезон, однако турецкий клуб не выплачивал эту сумму в полном объёме.