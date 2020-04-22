Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в «Барселону»

По данным источника, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около € 52 млн в год. В эту сумму входит оклад в «ПСЖ», а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в «Барселону» его сотрудничество с банком прекратится, из-за чего он потеряет около € 30 млн.