Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По данным источника, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около € 52 млн в год. В эту сумму входит оклад в «ПСЖ», а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в «Барселону» его сотрудничество с банком прекратится, из-за чего он потеряет около € 30 млн.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Внебрачный сын Шварценеггера поразил сходством с отцом!
Молодой кипер провел неудачный сезон в КХЛ, но едет в «Монреаль»
Вратарь ушел из турецкого клуба и вернется в «Ливерпуль»
Стали известны время и место проведения турнира UFC 249
Итальянский футболист находится в критическом состоянии
Daily Mail: футболист «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь