Футболист сборной Казахстана Меркель остался без клуба?

Источник: AFP 2020

Это связано с завершением его контракта и с решением правительства Нидерландов запретить проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября из-за пандемии. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах составляет 34 134, почти 4 тысячи умерли.

На этом фоне было принято решение завершить чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 досрочно. Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB) совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках.

В пятницу KNVB встретится с клубами и другими вовлеченными сторонами, чтобы обсудить последствия досрочного завершения сезона, в частности экономического кризиса, с которым столкнулась футбольная индустрия.

Читайте также Чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 завершен досрочно

Контрактное соглашение Меркеля с «Хераклесом» истекает 30 июня, после чего игрок будет свободным агентом. Уже сейчас полузащитник может вести переговоры на предмет перехода с любой командой. Год назад Меркель хотел покинуть клуб Эредивизи, но все-таки остался еще на сезон. Также в прошлом году сообщалось, что игроком интересуются казахстанские клубы, но официально информация не была подтверждена.

В сезоне-2019/20 Меркель провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола и отдал четыре голевые передачи. «Хераклес» на момент приостановки чемпионата расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером был «Аякс».