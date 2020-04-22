Футболист сборной Казахстана Меркель остался без клуба?
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель может больше не сыграть в составе «Хераклеса» в официальных матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель может больше не сыграть в составе «Хераклеса» в официальных матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это связано с завершением его контракта и с решением правительства Нидерландов запретить проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября
На этом фоне было принято решение завершить чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2019/20 досрочно. Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB) совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках.
В пятницу KNVB встретится с клубами и другими вовлеченными сторонами, чтобы обсудить последствия досрочного завершения сезона, в частности экономического кризиса, с которым столкнулась футбольная индустрия.
Контрактное соглашение Меркеля с «Хераклесом» истекает 30 июня, после чего игрок будет свободным агентом. Уже сейчас полузащитник может вести переговоры на предмет перехода с любой командой. Год назад Меркель хотел покинуть клуб Эредивизи, но
В сезоне-2019/20 Меркель провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола и отдал четыре голевые передачи. «Хераклес» на момент приостановки чемпионата расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером был «Аякс».
Напомним, что ранее казахстанец выступал за такие клубы, как австрийская «Адмира», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд» и итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан».