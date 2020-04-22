УЕФА рекомендовал Казахстану доиграть футбольный сезон
Рабочие группы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представили различные версии проектов турнирного календаря официальных континентальных соревнований, ранее приостановленных
Рабочие группы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представили различные версии проектов турнирного календаря официальных континентальных соревнований, ранее приостановленных
Совещание состоялось в формате видеоконференции с участием президента УЕФА Александера Чеферина и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций Теодора Теодоридиса.
В составе представителей государств Европы, входящих в состав УЕФА, в информационном совещании принял участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин.
Участники форума ознакомились с результатами усилий двух рабочих групп, созданных на предмет поиска оптимальных решений по проведению европейских футбольных турниров после окончания вспышки COVID-19.
В первую очередь были представлены предусматривающие различные сроки реализации варианты календаря официальных соревнований, проводимых среди профессиональных клубных и сборных команд.
Наряду с этим обсуждалась дальнейшая реализация проектов развития национальных ассоциаций в рамках программы материальной помощи HatTrick. УЕФА заверил заинтересованные стороны в своевременном выполнении принятых в этом направлении обязательств.
В заключение совещания прозвучала настоятельная рекомендация доиграть турнирный сезон в чемпионатах высших дивизионов и розыгрышах национальных кубков. В то же время представители УЕФА заявили о понимании остающейся пока возможности возникновения исключительных случаев.
С целью оказания помощи национальным ассоциациям при отмене указанных выше внутренних соревнований ситуация будет регулироваться составляемым сейчас Руководством по распределению путевок в еврокубки.
Официальные решения по затронутым на совещании темам будут обнародованы после заседания Исполнительного комитета УЕФА, запланированного на ближайший четверг.