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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА рекомендовал Казахстану доиграть футбольный сезон

Рабочие группы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представили различные версии проектов турнирного календаря официальных континентальных соревнований, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт КФФ.

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Совещание состоялось в формате видеоконференции с участием президента УЕФА Александера Чеферина и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций Теодора Теодоридиса.

В составе представителей государств Европы, входящих в состав УЕФА, в информационном совещании принял участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин.

Участники форума ознакомились с результатами усилий двух рабочих групп, созданных на предмет поиска оптимальных решений по проведению европейских футбольных турниров после окончания вспышки COVID-19.

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В первую очередь были представлены предусматривающие различные сроки реализации варианты календаря официальных соревнований, проводимых среди профессиональных клубных и сборных команд.

Наряду с этим обсуждалась дальнейшая реализация проектов развития национальных ассоциаций в рамках программы материальной помощи HatTrick. УЕФА заверил заинтересованные стороны в своевременном выполнении принятых в этом направлении обязательств.

В заключение совещания прозвучала настоятельная рекомендация доиграть турнирный сезон в чемпионатах высших дивизионов и розыгрышах национальных кубков. В то же время представители УЕФА заявили о понимании остающейся пока возможности возникновения исключительных случаев.

С целью оказания помощи национальным ассоциациям при отмене указанных выше внутренних соревнований ситуация будет регулироваться составляемым сейчас Руководством по распределению путевок в еврокубки.

Официальные решения по затронутым на совещании темам будут обнародованы после заседания Исполнительного комитета УЕФА, запланированного на ближайший четверг.

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