Игрок «Ливерпуля» Мане недоволен Клоппом и намерен перейти в «Реал»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По информации издания, сенегальский форвард хочед поработать под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист также заинтересован в приобретении футболиста.

Отмечается, что Мане был недоволен позицией главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который публично поддержал защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года. По итогам голосования нападающий занял четвертое место.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.