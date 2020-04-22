Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
12:57 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Ливерпуля» Мане недоволен Клоппом и намерен перейти в «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане намерен перейти в мадридский «Реал», сообщает France Football.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации издания, сенегальский форвард хочед поработать под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист также заинтересован в приобретении футболиста.

Отмечается, что Мане был недоволен позицией главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который публично поддержал защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года. По итогам голосования нападающий занял четвертое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 26 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал семь передач.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Доктор Мясников заявил, что неверно спрогнозировал пик коронавируса
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Молодой кипер провел неудачный сезон в КХЛ, но едет в «Монреаль»
Вратарь ушел из турецкого клуба и вернется в «Ливерпуль»
Итальянский футболист находится в критическом состоянии
Daily Mail: футболист «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
Стали известны время и место проведения турнира UFC 249
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь