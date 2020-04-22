Состояние итальянского футболиста после кровоизлияния в мозг назвали критическим

Состояние футболиста ухудшилось в ночь на 21 апреля, врачи оценивают его как критическое. «Теперь он борется за жизнь в больнице Тревизо, где ему срочно сделали операцию», — уточняется в сообщении.

В клубе стараются поддержать Больцона: «Давай, Эдо, не сдавайся! Мы с нетерпением ждем встречи с тобой на поле», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Колби Кэйв скончался в возрасте 25 лет. Спортсмен поступил в одну из больниц Торонто во вторник после кровоизлияния в мозг.

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