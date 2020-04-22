Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Состояние итальянского футболиста после кровоизлияния в мозг назвали критическим

Защитник итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцон, выступающий за молодежный состав команды, перенес кровоизлияние в мозг. Об этом сообщается на сайте клуба.

Наверх

Состояние футболиста ухудшилось в ночь на 21 апреля, врачи оценивают его как критическое. «Теперь он борется за жизнь в больнице Тревизо, где ему срочно сделали операцию», — уточняется в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В клубе стараются поддержать Больцона: «Давай, Эдо, не сдавайся! Мы с нетерпением ждем встречи с тобой на поле», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Колби Кэйв скончался в возрасте 25 лет. Спортсмен поступил в одну из больниц Торонто во вторник после кровоизлияния в мозг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виченца» выступает в итальянской серии С. На данный момент розыгрыш чемпионата приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Овечкин порассуждал о завершении карьеры
Самая молодая миллиардерша поделилась фото в бикини
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Молодой кипер провел неудачный сезон в КХЛ, но едет в «Монреаль»
Вратарь ушел из турецкого клуба и вернется в «Ливерпуль»
Стали известны время и место проведения турнира UFC 249
Daily Mail: футболист «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь