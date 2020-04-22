Какой клуб КПЛ стал самым популярным в матчах без зрителей

Лидером является «Астана», три матча которой с учетом перенесенной игры 18-го тура против «Ордабасы» посмотрели 138 тысяч зрителей.

На втором месте идет шымкентский клуб, игры которого на старте сезона на канале профессиональной футбольной лиги посмотрели 134 тысячи пользователей. Замыкает тройку «Окжетпес», который набрал 114 тысяч просмотров. Кокшетаусцы с учетом перенесенной игры 21-го тура против «Кайрата» провели три матча.

Матчи «Кайрата» посмотрели 104,2 тысячи зрителей. Впрочем, это объясняется тем, что игру стартового тура против «Тараза» транслировало телевидение.

Остальной рейтинг клубов по просмотрам матчей в интернете выглядит следующим образом:

«Шахтер» — 88 тысяч

«Каспий» — 87 тысяч

«Кызыл-Жар СК» — 73 тысячи

«Кайсар» — 69 тысяч

«Жетысу» — 66 тысяч

«Тобол» — 66 тысяч

«Иртыш» — 63 тысячи

«Тараз» — 54,2 тысячи.

Отметим, что самым многочисленным по просмотрам получился матч между «Шахтером» и «Кайратом» — 58 тысяч зрителей.

На втором месте встреча между «Таразом» и «Ордабасы» — 51 тысяча просмотров. Замыкает ТОП-3 игра между «Астаной» и «Ордабасы». Ее посмотрели 48 тысяч пользователей.

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения.