Вайсс «пролетел». ТОП-5 тренеров, продержавшихся дольше всех на своем посту в Казахстане

1. Дмитрий Огай

59-летний казахстанский специалист четыре года, семь месяцев и 11 дней трудился в «Тоболе» в период 2005—2009 годов. При нем костанайский клуб за четыре года стал трехкратным серебряным, а также бронзовым призером, взял Кубок Казахстана-2007, стал победителем Кубка Интертото-2007, но в 2009 году занял только четвертое место и не попал в Лигу Европы, из-за чего Огай подал в отставку. Сейчас он возглавляет «Жетысу».

2. Талгат Байсуфинов

51-летний воспитанник павлодарского футбола отдал родному «Иртышу» в качестве тренера четыре года, два месяца и два дня в период 2009—2014 годов. В сезоне-2010 павлодарская команда под его руководством сумела завоевать бронзовые медали чемпионата. 18 ноября 2011-го отучился по программе УЕФА Jira, получил лицензию PRO, дающую право работать с клубами высшего дивизиона и национальными сборными. 17 февраля 2014-го заявил об уходе в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья». На сегодняшний день является одним из ассистентов Михала Билека в сборной Казахстана.

Читайте также Какой клуб КПЛ стал самым популярным в матчах без зрителей

3. Виктор Кумыков

56-летний россиянин успешно тренировал «Шахтер» с 2011 по 2014 год, продержавшись на своем посту три года, десять месяцев и 18 дней. За это время дважды с карагандинцами становился чемпионом КПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. При нем «Шахтер» первым из казахстанских клубов дебютировал в еврокубках. Кумыков трижды (2011−2013) признавался лучшим тренером Казахстана.

4. Станимир Стойлов

53-летний болгарин оставил яркий след в казахстанском футболе, задержавшись в «Астане» на три года, восемь месяцев и девять дней. За этот период выиграл с северянами четыре чемпионства (2014, 2015, 2016, 2017), Кубок (2016) и Суперкубок Казахстана (2015, 2018). В трех случаях удостаивался приза «Лучший тренер КПЛ» (2015, 2016, 2017). После «Астаны» стоял у руля сборной Казахстана, которую покинул в январе прошлого года. В данный момент находится в статусе свободного агента.

5. Стойчо Младенов

63-летний болгарский специалист руководит «Кайсаром» три года и пять месяцев. Поставил «волкам» содержательную игру, чем не всегда могут похвастаться другие клубы КПЛ. В прошлом сезоне помог кызылординцам завоевать Кубок страны, что принесло им путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы сезона-2020/21. Вдобавок стал лучшим тренером премьер-лиги-2019.

Отметим, что КПЛ-2020 приостановлена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Клубы успели провести по два матча плюс некоторые перенесенные игры.