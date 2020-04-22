Легионер «Астаны» оказался лучшим из своей страны в КПЛ по количеству голов

Сигурьонссон в четырнадцати матчах премьер-лиги забил четыре гола и превзошел показатели своего соотечественника.

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В 2012 году Сигурдссон, будучи на тот момент первым и единственным исландским игроком в Казахстане и выступавший на позиции центрфорварда, отметился тремя взятиями ворот в пятнадцати матчах премьер-лиги. Из «Атырау» он ушел в начале 2013 года.

Отметим, что в 2017 году Сигурдссон завершил карьеру.

Сигурьонссон в нынешнем сезоне провел три матча в премьер-лиге и забил два гола.