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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» оказался лучшим из своей страны в КПЛ по количеству голов

Исландский полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон является лучшим представителем своей страны в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок столичного клуба обходит Ханнеса Сигурдссона, который выступал в КПЛ за «Атырау» в 2012 году.

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Сигурьонссон в четырнадцати матчах премьер-лиги забил четыре гола и превзошел показатели своего соотечественника.

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В 2012 году Сигурдссон, будучи на тот момент первым и единственным исландским игроком в Казахстане и выступавший на позиции центрфорварда, отметился тремя взятиями ворот в пятнадцати матчах премьер-лиги. Из «Атырау» он ушел в начале 2013 года.

Отметим, что в 2017 году Сигурдссон завершил карьеру.

Сигурьонссон в нынешнем сезоне провел три матча в премьер-лиге и забил два гола.

Напомним, казахстанская премьер-лига приостановлена в связи с действием в стране режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

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