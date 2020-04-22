Легионер «Астаны» оказался лучшим из своей страны в КПЛ по количеству голов
Исландский полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон является лучшим представителем своей страны в казахстанской
Исландский полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон является лучшим представителем своей страны в казахстанской
Сигурьонссон в четырнадцати матчах
В 2012 году Сигурдссон, будучи на тот момент первым и единственным исландским игроком в Казахстане и выступавший на позиции центрфорварда, отметился тремя взятиями ворот в пятнадцати матчах
Отметим, что в 2017 году Сигурдссон завершил карьеру.
Сигурьонссон в нынешнем сезоне провел три матча в
Напомним, казахстанская