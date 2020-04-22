Леонид Кучук стал главным тренером футболистов минского «Динамо»

В бытность игроком Леонид Кучук, которому сейчас 60 лет, выступал в «Гомсельмаше», витебском КИМе, «Молодечно», минских «Атаке» и «Динамо-93». Тренерскую карьеру начал в 1990 году. Под его руководством тираспольский «Шериф» 6 раз становился чемпионом и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы. Леонид Кучук привел московский «Локомотив» к бронзе чемпионата России. В 2019 году он возглавлял украинский «Рух» из Львова.