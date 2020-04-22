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13:38 (мск), источник: БЕЛТА

Леонид Кучук стал главным тренером футболистов минского «Динамо»

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Леонид Кучук официально представлен в качестве главного тренера футболистов минского «Динамо». На этом посту он сменил Сергея Гуренко, который возглавлял команду с июня 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В бытность игроком Леонид Кучук, которому сейчас 60 лет, выступал в «Гомсельмаше», витебском КИМе, «Молодечно», минских «Атаке» и «Динамо-93». Тренерскую карьеру начал в 1990 году. Под его руководством тираспольский «Шериф» 6 раз становился чемпионом и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы. Леонид Кучук привел московский «Локомотив» к бронзе чемпионата России. В 2019 году он возглавлял украинский «Рух» из Львова.

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В пяти стартовых матчах нынешнего первенства динамовцы набрали 6 очков, одержав две победы и потерпев три поражения. Перед стартом чемпионата минчане вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив борисовскому БАТЭ в обоих четвертьфинальных матчах (1:2, 2:3). Следующий поединок в чемпионате Беларуси столичное «Динамо» проведет 24 апреля в гостях у «Смолевичей».

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