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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Тараза» помогут нуждающимся гражданам Казахстана

Футбольный клуб «Тараз» подключился к акции #BizBirgemiz, призванной для оказания помощи нуждающимся гражданам Казахстана в условиях пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Эту акцию нам никто не навязывал. Услышав о ней, мы с ребятами решили внести свой вклад добровольно. Нас поддержали тренеры, которые также пожертвовали средства для областного фонда. В этот нелегкий для страны час мы также не можем оставаться в стороне», — заявил капитан команды Максат Амирханов.

Как подчеркнул игрок, сейчас нелегко приходится всем — ограничено движение транспорта, закрыты рынки, некоторые предприятия и организации. Люди теряют доходы, но особенно туго приходится нуждающимся — малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и их попечителям, пенсионерам.

«Мы надеемся, что в такой момент наша поддержка окажется кстати», — добавил капитан.

Отмечается, что средства, собранные футболистами, уже перечислены в областной фонд.

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Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения.

Отметим, что общественный фонд Birgemiz был создан по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева.

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