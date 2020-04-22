Футболисты «Тараза» помогут нуждающимся гражданам Казахстана
Футбольный клуб «Тараз» подключился к акции #BizBirgemiz, призванной для оказания помощи нуждающимся гражданам Казахстана в условиях пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Тараз» подключился к акции #BizBirgemiz, призванной для оказания помощи нуждающимся гражданам Казахстана в условиях пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Эту акцию нам никто не навязывал. Услышав о ней, мы с ребятами решили внести свой вклад добровольно. Нас поддержали тренеры, которые также пожертвовали средства для областного фонда. В этот нелегкий для страны час мы также не можем оставаться в стороне», — заявил капитан команды Максат Амирханов.
Как подчеркнул игрок, сейчас нелегко приходится всем — ограничено движение транспорта, закрыты рынки, некоторые предприятия и организации. Люди теряют доходы, но особенно туго приходится нуждающимся — малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и их попечителям, пенсионерам.
«Мы надеемся, что в такой момент наша поддержка окажется кстати», — добавил капитан.
Отмечается, что средства, собранные футболистами, уже перечислены в областной фонд.
Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта
Отметим, что общественный фонд Birgemiz был создан по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева.