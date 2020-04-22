Кучук: Уровень чемпионата Беларуси по футболу заметно вырос

Источник: РИА "Новости"

«Уровень чемпионата Беларуси по футболу по сравнению с недавним прошлым заметно вырос. Мне есть с чем сравнивать, видел игры чемпионатов 12 стран, начиная от Молдовы и заканчивая Италией», — отметил Леонид Кучук. По его словам, сейчас за событиями в чемпионате Беларуси пристально следят во всем мире, и многие футболисты мечтают стать его участниками.

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Леонид Кучук подчеркнул, что для него большая честь возглавить «Динамо», ведь значительная часть истории становления одного из флагманов белорусского футбола прошла на его глазах. «Никаких сомнений насчет работы в “Динамо” у меня не было. Это клуб с большими традициями, которому скоро исполнится сто лет. Видел в игре выдающихся спортсменов, которые добывали славу отечественного футбола. Со многими из них знаком лично. “Динамо” — это бренд, который знают и уважают во всем футбольном мире», — добавил новый наставник.

В бытность игроком Леонид Кучук выступал в «Гомсельмаше», витебском КИМе, «Молодечно», минских «Атаке» и «Динамо-93». Тренерскую карьеру начал в 1990 году. Под его руководством тираспольский «Шериф» 6 раз становился чемпионом и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы. Леонид Кучук привел московский «Локомотив» к бронзе чемпионата России. В 2019 году он возглавлял украинский «Рух» из Львова.