Вывел клуб в Лигу чемпионов, или какой игрок мог бы усилить участника еврокубков от Казахстана

Ранее мы писали о том, что Леандре Тавамба мог бы оказаться в одном из клубов КПЛ. Да, у него не получилось в «Кайрате» в 2016 году, но и должного доверия со стороны тренерского штаба он не получал. Поэтому его истинные возможности оказались не раскрытыми.

Однако в «Партизане» камерунец доказал свою состоятельность. Помог сербской команде выйти из группы в плей-офф Лиги Европы, после чего заинтересовал клубы из Италии и Греции. Вот только руководство «Партизана» на тот момент не захотело его продавать за 2,5 миллиона евро. А, когда потенциальные покупатели не стали давать больше и переключились на других игроков, белградцам ничего не оставалось кроме, как отдать легионера летом 2018-го в «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии за куда меньшую сумму — 1,4 миллиона евро. Правда, и это было неплохой выручкой, учитывая тот факт, что игрок достался сербам бесплатно.

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В первый же сезон Тавамба выстрелил, забив 21 гол в 28 матчах чемпионата. Стал не только лучшим бомбардиром «Аль-Таавуна», но и подсобил клубу выиграть бронзовые медали, а заодно завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов АФК.

Правда, в сезоне-2019/20 Леандре растерял бомбардирские навыки, забив всего три гола в 17 играх. Местные СМИ пишут, что камерунец не отошел от прошлогодней эйфории, плюс был какое-то время травмирован, но, если останется в команде, то следующий чемпионат для него должен сложиться значительно лучше.

Между тем, контракт с «Аль-Таавуном» у него истекает 30 июня. И не факт, что он его продлит при включенной опции о возможной пролонгации еще на один сезон. Собственно, медлительностью сторон решить вопрос дальнейшего сотрудничества и может воспользоваться «Кайсар», тем самым заполучив форварда бесплатно. Необходимо лишь проявить конкретность и проворность. Да и сам игрок может заинтересоваться возможностью вернуться в еврокубки, пусть даже в квалификационный турнир, где шансы напомнить о себе европейским клубам гораздо высокие, чем в Саудовской Аравии.

Думается, 30-летний Тавамба выиграл бы конкуренцию в «Кайсаре» у 27-летнего болгарина Александра Колева, не отличавшегося в прежних клубах высокой результативностью.