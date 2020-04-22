Клубы Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата

Высший дивизион Национальной лиги является пятым по счету в иерархии английского футбола. Ранее руководство лиги, в которую входят три дивизиона (Национальный, Северный и Южный), призвало клубы высказаться в пользу прекращения первенства.

Согласно заявлению Национальной лиги, за завершение сезона высказалось явное большинство клубов среди тех, кто проинформировал лигу о своем решении. Руководство лиги объявило о решении прекратить сезон, не дожидаясь ответов от остальных команд, поскольку на результат они не повлияли бы.

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему хотят доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20. Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал доиграть национальные первенства.