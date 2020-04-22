Клубы Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата
ТАСС, 22 апреля. Большинство клубов Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата
ТАСС, 22 апреля. Большинство клубов Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата
Высший дивизион Национальной лиги является пятым по счету в иерархии английского футбола. Ранее руководство лиги, в которую входят три дивизиона (Национальный, Северный и Южный), призвало клубы высказаться в пользу прекращения первенства.
Согласно заявлению Национальной лиги, за завершение сезона высказалось явное большинство клубов среди тех, кто проинформировал лигу о своем решении. Руководство лиги объявило о решении прекратить сезон, не дожидаясь ответов от остальных команд, поскольку на результат они не повлияли бы.
Клубы Английской
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.