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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сезон пятой английской лиги будет досрочно завершен

Большинство клубов Национальной лиги Англии выступило за досрочное завершение сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

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Национальная лига — пятый по силе дивизион Англии, в котором выступают преимущественно любительские клубы. Победители национальной лиги получают право участия в лиге 2, низшем профессиональном дивизионе страны.

Руководство лиги решило завершить сезон решением большинства его участников.

Решение о дальнейшей судьбе сезона в других лигах еще не принято. В премьер-лиге рассматривают вариант возобновления тренировок 18 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.

По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.

В Великобритании по данным Worldometers зафиксировано 133 495 случаев заболевания, из них 18 100 человек умерли.

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