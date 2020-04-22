Сезон пятой английской лиги будет досрочно завершен

Национальная лига — пятый по силе дивизион Англии, в котором выступают преимущественно любительские клубы. Победители национальной лиги получают право участия в лиге 2, низшем профессиональном дивизионе страны.

Решение о дальнейшей судьбе сезона в других лигах еще не принято. В премьер-лиге рассматривают вариант возобновления тренировок 18 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.