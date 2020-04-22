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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Халк мечтает вернуться в «Порту»

Капитан «Шанхай Шанган» Халк дал понять, что мечтает вернуться в «Порту».

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Источник: Спорт-Экспресс

Бразилец защищал цвета португальского клуба с 2008 по 2012 год, выиграл Лигу Европы, три чемпионата, три Кубка и три Суперкубка Португалии. В 2012 году Халка за рекордные для «Порту» 60 миллионов евро купил «Зенит».

В России форвард играл до лета 2016 года, после чего перебрался в Китай.

— Когда играешь в другой стране, заводишь друзей, всегда хочется вернуться. «Порту» в моем сердце, я бы хотел туда вернуться, — цитирует A Bola Халка. — Я забочусь о себе, придерживаюсь диеты, чего не делал 8 лет. Стараюсь быть профессионалом.

Я входил и выходил из «Порту» через парадную дверь, после чего отправился в «Зенит». Я побил трансферный рекорд клуба. Затем почти за ту же цену меня продали в Китай. Я продолжал работать, всегда удерживался на одном уровне. Пока я в хорошей форме, буду продолжать играть.

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