Халк мечтает вернуться в «Порту»

Источник: Спорт-Экспресс

Бразилец защищал цвета португальского клуба с 2008 по 2012 год, выиграл Лигу Европы, три чемпионата, три Кубка и три Суперкубка Португалии. В 2012 году Халка за рекордные для «Порту» 60 миллионов евро купил «Зенит».

В России форвард играл до лета 2016 года, после чего перебрался в Китай.

— Когда играешь в другой стране, заводишь друзей, всегда хочется вернуться. «Порту» в моем сердце, я бы хотел туда вернуться, — цитирует A Bola Халка. — Я забочусь о себе, придерживаюсь диеты, чего не делал 8 лет. Стараюсь быть профессионалом.