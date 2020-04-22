Футболисты «Уотфорда» согласились на отсрочку выплат зарплаты
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Игроки «Уотфорда» согласились пойти на отсрочку выплат заработной платы, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Игроки «Уотфорда» согласились пойти на отсрочку выплат заработной платы, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
«Детали того, о чем мы договорились, конфиденциальны, но они в лучших интересах для помощи клубу, никто не должен в этом сомневаться», — заявил капитан «Уотфорда» Трой Дини.
Сезон в английской