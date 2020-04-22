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23:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Уотфорда» согласились на отсрочку выплат зарплаты

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Игроки «Уотфорда» согласились пойти на отсрочку выплат заработной платы, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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«Детали того, о чем мы договорились, конфиденциальны, но они в лучших интересах для помощи клубу, никто не должен в этом сомневаться», — заявил капитан «Уотфорда» Трой Дини.

Сезон в английской премьер-лиге прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее с игроками об отсрочке выплат зарплаты договорились в «Саутгемптоне», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэме».

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