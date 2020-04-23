Источник: Леонид Кучук вернул Игоря Шитова в основной состав минского «Динамо»
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен из дублирующего в основной состав команды. Об сообщает группа «Белорусский футбол» во «ВКонтакте».
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен из дублирующего в основной состав команды. Об сообщает группа «Белорусский футбол» во «ВКонтакте».
О переводе Шитова в дубль рассказал
Это мое решение, — кратко прокомментировал ситуацию Гуренко.
22 апреля столичный клуб возглавил Леонид Кучук.
Новый главный тренер минского «Динамо» вернул Игоря Шитова в основную обойму команды, — пишет источник.