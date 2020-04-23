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14:46 (мск), источник: Прессбол

Источник: Леонид Кучук вернул Игоря Шитова в основной состав минского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов переведен из дублирующего в основной состав команды. Об сообщает группа «Белорусский футбол» во «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

О переводе Шитова в дубль рассказал экс-рулевой «бело-голубых» Сергей Гуренко на пресс-конференции по окончании победного матча 3-го тура чемпионата страны против жодинского «Торпедо» (2:0).

Это мое решение, — кратко прокомментировал ситуацию Гуренко.

22 апреля столичный клуб возглавил Леонид Кучук.

ВКонтакте

Новый главный тренер минского «Динамо» вернул Игоря Шитова в основную обойму команды, — пишет источник.

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