«Очень странная ситуация с “Астана Ареной”». Шомко — об играх в Алматы, конкурентах «Астаны» за титул и сборной Казахстана

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— Дима, как настроение? Устали от карантина?

— Настроение нормальное, конечно, уже все устали. Тем более спортсмены привыкли к абсолютно другому режиму дня, но делать нечего, необходимо сидеть дома и надеяться, что скоро это все закончится.

— Как поддерживаете форму во время карантина?

— Всем игрокам тренерский штаб отправил индивидуальные задания, выполняем, поддерживаем форму в домашних условиях. Когда была возможность в начале карантина, я бегал в парке, а сейчас этого делать нельзя. Клуб тем, кто живет дома, привез велотренажеры, теперь работаю дома.

— Если примут решение возобновить чемпионат без фанатов на трибунах, как к нему отнесетесь?

— Эпидемия внесла свои коррективы во все, в том числе и спорт. Если примут решение играть без болельщиков, чтобы обезопасить людей, в том числе и футболистов от заражения, то будем играть без них. Но, конечно, мы все играем для зрителей, без них не хватает эмоций.

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— Чего больше всего вам не хватает на карантине?

— Живого общения с друзьями, родными, конечно, всем нам не хватает привычного ритма — тренировок с мячом, матчей, выплеска эмоций.

— Давайте поговорим о начале сезона в «Астане». Что изменилось в тренировках и команде с приходом нового главного тренера?

— У каждого тренера свой взгляд на построение тренировочного процесса и игры команды. Однако большинство футболистов уже работали с Билеком в национальной сборной, поэтому каких-то кардинальных изменений мы не почувствовали.

— Как вам играется на новом поле в Алматы? Ждете возвращения на «Астана Арену»?

— Это очень тяжелый вопрос. Конечно, мы все хотим играть на домашнем стадионе, при своих болельщиках! Мы рады, что и в Алматы на «Жас Кыран» также приходят люди, чтобы нас поддержать, но все равно нам не хватает своего стадиона. Если честно, очень странная ситуация с «Астана Ареной», которая пока неизвестно когда закончится. В городе за две недели построили больницу, а поменять поле оказалось очень проблематичным процессом. Но нам ничего не остается, мы профессионалы, которые должны играть только на победу на любом поле, в любых условиях.

— Довольны тем, как начался сезон? Матч с «Ордабасы» был очень непростым.

— Мы не успели почти почувствовать начало сезона, очень быстро он прервался, поэтому давать какие-то оценки не хочется. Мы выиграли Суперкубок — это хорошо. Набрали 7 очков в трех турах, не максимум, но и не самый плохой результат, с учетом того, что мы играем не дома.

Если говорить об «Ордабасы», то в Шымкенте всегда очень хорошая команда, которая борется за медали. Этот год не исключение, они очень плотно сыграли в обороне против нас, чем доставили нам очень много проблем.

— Кто в этом сезоне поведет борьбу за титул?

— Конечно, такая большая пауза, связанная с карантином может перевернуть ситуацию с ног на голову. Но в любом случае претенденты на медали с большой долей вероятности останутся те же — «Тобол», «Ордабасы», «Кайрат», «Жетысу», ну и «Кайсар», который начал сезон с двух побед. И, конечно, по умолчанию «Астана», которая всегда ставит перед собой самые высокие задачи.

— Как по-вашему, коронавирус сильно изменит мировой футбол и футбол в Казахстане в частности?

— Думаю, что после коронавируса ситуация в любом случае изменится. Как минимум это все отразится на схеме чемпионата, но глобально не думаю, что что-то сильно поменяется.

— Хотелось немного поговорить о матчах сборной в прошедшем цикле. Чего не хватило в проигранном домашнем матче с Кипром? Казалось, рекордные 13 очков были рядом.

— Мы хорошо провели первый тайм против Кипра, забили гол, создали еще много моментов. Забей мы второй, думаю, что гости бы уже ничего не смогли сделать. Во втором тайме сами виноваты, отдали мяч сопернику, сели низко в оборону, что и привело к опасным моментам у наших ворот.

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— Был ли матч со сборной Бельгии в этом году особенным? Каково это — играть против лидеров мирового футбола?

— Когда выходишь на поле, не думаешь о титулах или статусе соперника. Бельгийцы такие же люди, как и мы. Мне кажется, сборная Казахстана, особенно в домашнем матче, сумела оказать сопротивление сопернику.

— Вы — один из лидеров сборной. В каких аспектах команде нужно прибавлять и за счет чего может быть виден прогресс?

— Это не совсем ко мне вопрос. Наверное, правильнее его адресовать тренерскому штабу. Конечно, необходим опыт матчей на высоком уровне, который каждый год получает «Астана», играя на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов. Думаю, если от Казахстана больше команд будет играть в основных стадиях еврокубков, то и сборная однозначно прибавит.

— Кто был вашим детским футбольным кумиром?

— Что касается кумира, то как таковых идолов у меня никогда не было. Есть, конечно, определенные игроки, которые симпатичны по игре, по своему поведению. Это Месси, Криштиану, и мне нравится, как играет Марсело.

— Самый сильный футболист, против которого вам приходилось играть?

— Было много серьезных соперников, как у «Астаны», так и у сборной Казахстана. Удалось сыграть и против Ирбрагимовича, Гризманна, Фернандо Торреса, тех же Азара, Лукаку, Мертенса. Было очень много футболистов, против которых пришлось сыграть, но выделить кого-то одного тяжело.

— За каким спортом, кроме футбола, наблюдаете или смотрите в свободное время?

— Практически, кроме футбола, ничего не смотрю. Иногда хоккей и баскетбол могу посмотреть, но это бывает очень редко.