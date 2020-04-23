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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» летом может продать Модрича и Марсело

Мадридский «Реал» готов расстаться с рядом звёздных футболистов в связи с загруженностью состава, сообщает Sport.es.

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По данным источника, «Королевский клуб» готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. У игрока остался один год контракта, и мадридский клуб не прочь выставить игрока на трансфер, чтобы заработать. Марсело в свою очередь не справляется с конкуренцией с Ферланом Менди.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 27 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 2 очка.

Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 результативными передачами.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провёл в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.

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