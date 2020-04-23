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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший вратарь английского «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обманщиком и провокатором.

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Дудек с 2007 по 2011 год был резервным голкипером «Реала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он был обманщиком и провокатором, так же, как “Барселона” и Пеп Гвардиола, — написал о Месси Дудек, которого цитирует Marca, в своей автобиографии. — Они были готовы спровоцировать вас и могли сделать это в совершенстве. Я видел, как Месси говорил такие грубые слова Пепе и Серхио Рамосу, какие вы не могли бы себе представить от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека».

Дудек также высказался о своем бывшем партнере по «Реалу» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду высокомерен, но “за кадром” он нормальный парень. Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и он победитель», — сказал Дудек.

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