Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором

«Он был обманщиком и провокатором, так же, как “Барселона” и Пеп Гвардиола, — написал о Месси Дудек, которого цитирует Marca, в своей автобиографии. — Они были готовы спровоцировать вас и могли сделать это в совершенстве. Я видел, как Месси говорил такие грубые слова Пепе и Серхио Рамосу, какие вы не могли бы себе представить от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека».