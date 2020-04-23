Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший вратарь английского «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший вратарь английского «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
Дудек с 2007 по 2011 год был резервным голкипером «Реала».
«Он был обманщиком и провокатором, так же, как “Барселона” и Пеп Гвардиола, — написал о Месси Дудек, которого цитирует Marca, в своей автобиографии. — Они были готовы спровоцировать вас и могли сделать это в совершенстве. Я видел, как Месси говорил такие грубые слова Пепе и Серхио Рамосу, какие вы не могли бы себе представить от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека».
Дудек также высказался о своем бывшем партнере по «Реалу» Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду высокомерен, но “за кадром” он нормальный парень. Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и он победитель», — сказал Дудек.